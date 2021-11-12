«Мы не сможем открыть учебные заведения»: Кличко не прислушался к призывам Кабмина

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко пока не намерен разрешать учащимся возвращаться в столичные школы. По его словам, это связано с высокой заболеваемостью коронавирусной болезнью в том числе и среди учащихся.

Детали: Киевские власти приняли непопулярное решение о закрытии учебных заведений, основываясь на выводах экспертов-вирусологов. По словам городского головы Виталия Кличко, он тоже хочет, чтобы дети пошли в школы, но вынужден заботиться об их здоровье.

«Если во время первой волны дети почти не болели, сегодня у нас инфекционные отделения почти полностью заполнены. У нас болеет большое количество школьников и преподавателей, многие группы в детских садах закрыты. Мы опираемся на выводы экспертов-вирусологов: если не уменьшится количество заболеваний, мы не сможем открыть учебные заведения», — цитирует мэра Цензор.НЕТ.

«Вчера 1700 человек заболели, сегодня — более 2000 человек. Мы видим антирекорды смертности. Если цифры больных уменьшатся, кривая пойдет вниз, мы сможем начать с того, что 1-4 классы пойдут в школу», — заключил Кличко.

В тему: Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к руководителям местного самоуправления с призывом приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме.