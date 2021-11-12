«Невакцинированные отстранены от работы»: премьер нашел неожиданную причину вернуть учеников в школы

Главное: Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство сделало все, чтобы учебный процесс вернулся в очный формат.

Детали: Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов, в связи с тем, что с понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы, «это дает возможность говорить, что 100% коллективов, которые должны обеспечивать образовательный процесс, вакцинированы».

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер подчеркнул, что правительство сделало все возможное, чтобы учебный процесс был очным.

«Я обращаюсь к руководителям местного самоуправления, также приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме», — заключил Шмыгаль.

В тему: Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обучение через интернет нарушает право детей на получение качественного образования и призвала Минздрав и Минобразования отказаться от этой практики в нынешних условиях.

Напомним: В середине октября Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам перенести начало осенних каникул на 18 октября.

По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, это позволило бы на 15% сбивает темпы прироста заболеваемости коронавирусом.

По окончанию осенних каникул многие школы перешли на дистанционную форму обучения.