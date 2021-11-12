Кличко сообщил киевлянам три новости: плохую, хорошую и еще одну плохую

Главное: На сегодняшний день сразу 12 киевским предприятиям, которые производят тепло и электроэнергию, не хватает угля и газа. Мэр Виталий Кличко считает высокой вероятность веерных отключений электроэнергии.

Детали: Городской голова Киева Виталий Кличко заявил о сложной ситуации с отоплением и электроэнергией в городе. Как сообщает «Украина 24», по словам столичного головы, на сегодняшний день сразу 12 киевских предприятий, производящих тепло и электроэнергию, имеют проблему с нехваткой угля и газа.

«Специалисты говорят, что морозы до −15° продержатся несколько недель... вероятность веерных отключений очень высока», — заявил градоначальник, подчеркнув при этом, что повышения тарифов на отопление не будет.

«В Киеве не будет повышения тарифов. Но подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян», — объяснил он.

В тему: 10 ноября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у правительства отсутствуют какие-либо планы по внедрению веерных отключений электроэнергии в стране на фоне энергетического кризиса.