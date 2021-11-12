Всемирный день борьбы с пневмонией: какой праздник отмечается 12 ноября 2021 года

Сегодня, 12 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией и День творческих осуществлений.

Всемирный день борьбы с пневмонией

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения объявили 12 ноября 2009 года днём начала масштабной кампании по борьбе с детской пневмонией. ВОЗ и ЮНИСЕФ начали кампанию по сбору средств, которые пойдут на лечение от этого заболевания детей в десятках развивающихся стран, преимущественно в Азии и Африке.

Воспаление легких, по данным ВОЗ, входит в десятку самых распространенных причин смерти среди взрослых. Для детей до 5 лет пневмония и вовсе является самой частой причиной смерти.

Символом мероприятия выбраны голубые джинсы. Голубой цвет символизирует чистоту и надежду на то, что общими усилиями удастся уменьшить смертность от воспаления легких в мире.

Снизить риск воспаления можно благодаря хорошему питанию, укреплению иммунитета, ведению здорового образа жизни. Основными возбудителями являются: различные стафилококк, пневмококк, опасная для жизни гемофильная палочка, а также атипичные вирусы. Они приводят к воспалению тканей верхних дыхательных путей, а также создают хорошие условия для размножения бактериальных инфекций.

12 ноября медики и волонтеры проводят с населением профилактическую работу. Мероприятия направлены на информирование об опасности пневмонии, высоких рисков заражения в период пандемии коронавируса, влияния здорового образа жизни на иммунитет. Если вы неравнодушны к проблеме, то стоит не только узнавать больше об этом опасном заболевании, но и рассказывать своим детям и знакомым о болезни.

Более ответственный шаг — это вступить в ряды волонтеров, которые проводят просветительскую работу и записываются в ряды добровольцев, активно помогающих врачам справиться с последствиями массового распространения опасной болезни.

День творческих осуществлений

Реализацию смелых идей и проектов не стоит откладывать в долгий ящик. Идеальным временем для воплощения в жизнь фантазий и дерзких планов считается 12 ноября — День творческих осуществлений. Все, кто отмечает этот забавный праздник, могут рассчитывать на посещение музы — источника поэтического, музыкального и любого другого вдохновения. Участие в творческом процессе повелительницы искусства и наук обязательно приведет к созданию настоящего шедевра или открытию.

12 ноября хорошо подойдет как для написания поздравления с юбилеем в стихах начальнику, так и для создания на кухне шедевра по придуманному вами рецепту. День благоприятен для раскрытия творческого потенциала во всех сферах. Не знали, что умеете красиво рисовать, пока не приняли участие в написании пейзажа, заданного сыну по изо? Не догадывались о своем тонком художественном вкусе и таланте декоратора, пока не помогли подруге с оформлением гостиной после ремонта?

Создатели Дня творческих осуществлений верят, что вдохновение снизойдет на каждого, чья душа требует полета. Праздник — хороший повод реализовать фантазии, планы, мечты и создать нечто уникальное. Даже к вытачиванию деталей на станке можно подходить творчески, что уже говорить о создании литературных произведений и музыки! Помните, что у вдохновения нет расписания, поэтому творите и дерзайте не только 12 ноября, но и круглый год!

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День курицы;

— День пиццы с любой начинкой, кроме анчоусов в США;

— День молодых читателей.