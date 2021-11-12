В Харькове на месте ДТП с детьми автомобиль сбил патрульного

Главное: В Харькове водитель автомобиля Mazda сбила полицейского на месте, где оформляли аварию с внедорожником Toyota, которой сбил подростков на пешеходном переходе. Патрульный с травмами доставлен в больницу.

Детали: В Харькове женщина-водитель автомобиля Mazda сбила инспектора патрульной полиции на месте, где оформляли ДТП с внедорожником Toyota, которой сбил подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщает Нацполиция в четверг, 11 ноября.

Инцидент произошел на проспекте Науки около 17:00. По предварительной информации, патрульный остановил автомобиль за нарушение ПДД. Во время общения с правоохранителями 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места и наехала на инспектора.

«В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в полиции.

Данные о происшествии зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений. Обстоятельства ДТП выясняются.

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