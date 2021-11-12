Главное: Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал условие для прекращения голодовки. Он требует перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.

Детали: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку. При этом он выдвинул условие — перевод в многофункциональную клинику на реабилитацию. Об этом сообщает Mtvari.

Как сообщил телеканалу адвокат Саакашвили Нике Гварамия, его подзащитный решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека прекратить голодовку.

«Есть условие прекращения этой голодовки», — цитирует адвокат Саакашвили.

По его словам, экс-президент Грузии готов прекратить голодовку при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.

В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение № 12 при условии прекращения голодовки.

«Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, было его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом», — цитирует издание «Грузия Онлайн» министра.

В тему: 8 ноября экс-президента Грузии Михаила Саакашвили увезли из тюрьмы в неизвестном направлении.