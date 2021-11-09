В Киеве представители семи Поместных Церквей примут участие в конференции УПЦ, посвященной соборности Церкви

Главное: В Киевской духовной академии 11 ноября состоится международная научно-практическая конференция «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua , конференция посвящается богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

«В 2021 году исполняется 1970 лет со времени проведения Апостольского Собора в Иерусалиме и 1570 лет со времени проведения IV Вселенского Собора. В связи с этим Священный Синод Украинской Православной Церкви на своем заседании 12 мая 2021 поручил Киевской духовной академии провести мероприятия», — отметили в пресс-службе Киевских духовных школ.

Планируется рассмотреть темы: Соборность Церкви как богословская и каноническая категория; Апостольский Собор в Иерусалиме как основа соборности Церкви; Вселенские Соборы: исторические обстоятельства созыва и принципы их работы; Проблема первенства во Вселенской Церкви в эпоху Вселенских Соборов; 28 правило IV Вселенского Собора: богословский, канонический и исторический аспекты; Проблема апелляций на решения церковных судов в канонах Вселенских Соборов; Дискуссии о первенстве во Вселенской Церкви в современном православном богословии; Кризис в Мировом Православии, вызванный действиями Константинопольского Патриархата в Украине.

Участие в конференции помимо богословов и ученых из Украинской Православной Церкви примут представители семи Поместных Православных Церквей: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке.

Начало конференции в 10.00 в актовом зале (корпус №45) Киево-Печерской лавры.

Ознакомиться с программой можно на сайте КДАиС