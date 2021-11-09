В Киеве пьяный пешеход угнал маршрутку

Главное: В Киеве пьяный мужчина угнал маршрутку, пока ее водитель отвлекся. Теперь нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Детали: В Киеве подвыпивший пешеход угнал автобус «Богдан». Мужчина воспользовался отсутствием водителя общественного транспортного средства, сел за руль и уехал, пока его не остановили патрульные полицейские. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева обратился водитель общественного транспортного средства и сообщил, что в Карельском переулке неизвестный завладел автобусом «Богдан». Для документирования преступления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Евгений Статкевич, полицейские установили обстоятельства совершения преступления и задержали подозреваемого.

«Мы выяснили, что прохожий увидел припаркованный маршрутный автобус „Богдан“ и пока водитель отвлекся, сел за руль и уехал. Ориентировку сразу передали всем нарядам патрульной полиции, которые в течение часа на улице Азербайджанской в Днепровском районе обнаружили и остановили транспортное средство», — сообщил Статкевич.

Правоохранители задержали 29-летнего винничанина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подозреваемый не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка и находился с явными признаками алкогольного опьянения.

Следователи Деснянского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В тему: В Ровно пьяные мужчины пытались угнать маршрутку с пассажирами.