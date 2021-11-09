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Новости > В Украине серьезно изменились правила выгула собак

В Украине серьезно изменились правила выгула собак

Агата Кловская
09.11.21 15:28
493
В Украине серьезно изменились правила выгула собак

Главное: В Украине вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Также этим законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок.

Детали: 8 ноября в Украине начал действовать Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира». Как сообщает Ценхор.НЕТ, в соответствии с документом выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего животного влекут предупреждение или штраф от 170 до 340 грн.

Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 340 до 850 грн.

Если нарушение совершается повторно в течение года, то штраф для физического лица увеличивается до 340-510 грн, для должностного — до 510-1020 грн.

Если нарушение сопровождается причинением вреда здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1700 до 3400 грн с конфискацией животных, должностным лицам — от 3400 до 5100 грн с конфискацией животных.

Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и другой запрещенной законом деятельности.

В тему: В апреле 2020 года на фоне ужесточения карантинных ограничений украинцы начали массово предлагать своих домашних любимцев для прогулок.

Тэги: Евросоюз, штраф, общество, закон, собака, кошка, новости Украины

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