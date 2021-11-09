Нетрезвый киевлянин случайно наехал на полицейского, который оформлял другое ДТП

Главное: Пьяный водитель в Киеве совершил наезд на полицейского, который оформлял другое ДТП. У него переломана нога.

Детали: Во время оформления ДТП в столице в автомобиль на полном ходу въехал еще один автомобиль с пьяным водителем за рулем. Как сообщает патрульная полиция Киева на своем канале в Telegram, в результате столкновения травмирован один из водителей, а также патрульный, которого ударом .зажало между служебным Mitsubishi и BMW.

У него зафиксирован перелом ноги и ушибы.

Пока все присутствовавшие оказывали помощь пострадавшим, виновник быстро вышел из своего автомобиля и покинул место происшествия.

Полицейские немедленно приступили к поиску беглеца и уже через несколько минут выяснили место его жительства и задержали у подъезда дома. При этом инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр состояния опьянения гражданин отказался.

В тему: В мае 2021 года в Вишневом Киевской области водитель сбил полицейского, собиравшегося выписать ему протокол за нарушение правил дорожного движения, и провез его на капоте. После этого он совершил тройное ДТП.