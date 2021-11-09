По итогам сексуального скандала известный «старик» Талашко уволился из университета

Главное: Известный актер и преподаватель Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения по собственному желанию по итогам скандала о сексуальных домогательствах.

Детали: Народный артист Украины, звезда фильма «В бой идут одни „старики“» Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого после обвинений в сексуальных домогательствах. Как сообщила актриса Виктория Муштей на своей странице в Facebook, он написал заявление по собственному желанию.

«Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка», — написала артистка, подчеркнув, что администрация университета не предприняла никакой попытки связаться с ней и взять контакты людей, готовых свидетельствовать против Талашко.

По ее мнению, в университете демонстрируют «банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопросы».

При этом Муштей сообщила, что работу группы, занимающейся внутренним университетским расследованием, продлили до 31 декабря.

В тему: 9 августа 2021 года Министерство культуры и информационной политики объявило о проведении расследования из-за обвинений Владимира Талашко в недопустимом поведении в отношении бывших студенток. По данным сценариста Богдана Панкрухина, он сексуально домогался студенток на протяжении 20 лет по одной и той же схеме: якобы приглашал девушек порепетировать к себе домой, предлагал выпить, а затем «фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму». В подтверждение он привел истории двух студенток.

Сам Талашко в комментарии СМИ признал, что проводил репетиции на дому, но никаких домогательств не совершал.

10 августа его отстранили от работы в университете.

Все подробности скандала можно узнать здесь.