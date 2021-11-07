Митрополит УПЦ объяснил, почему каждый должен в этой жизни научиться смирению

Главное: Смирение является результатом нашего доверия к Богу.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua , об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

Владыка напомнил о возрастающей роли смирения в современном мире.

«Настоящей духовной жизни невозможно представить без этой добродетели. Но быть смиренным, вовсе не означает, что человек должен, стиснув зубы, стоически переносить все те безобразия, которое творятся вокруг», — сказал митрополит Лука.

Архиерей отметил, что быть смиренным — значит, всегда быть готовым исполнять волю Божью. «В том числе и принять боль. Такие христианские качества, как кротость и смирение, всегда были у мира не в чести. Вот, если бы их можно было купить, то мир первым бы стал их рекламировать. Но их не купишь в магазине, их нужно воспитывать, взращивать. Тем более что смирению нельзя научиться за один день, его необходимо воспитывать в себе на протяжении всей жизни», — пояснил он.

Как сказал владыка, смирение является тем путём, по которому должен идти настоящий христианин.

«Необходимо воспитать в себе смирение, которое должно стать привычкой жить в истине. А жить в истине — значит, признавать не только свои достоинства и таланты, но и достоинства и таланты других. Осуждение и ропот всегда есть результаты завышенной самооценки. Мол, никто вокруг не разбирается в том или ином вопросе лучше, чем я», — добавил иерерах УПЦ

Он напомнил, что смирение является результатом нашего доверия к Богу.

«Если человек перестаёт смиряться, то результат возможен только один — он оторвётся от Бога. А дьявол именно этого и добивается. Как бы тяжело сегодня не было, Господь всегда с нами. Он нас никогда не оставит. Будем же уповать на Его милость и практиковать смирение. А это значит — жить не для себя, а для Христа. Это значит — жить для других и служить другим», — заключил митрополит Лука.