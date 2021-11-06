Священник УПЦ рассказал о традиции ставить свечи в храме

Главное: Свеча — это символ молитвы, символ нашей жертвы Богу.

«Когда ставим в храме свечу и смотрим на огонек, который колеблется, это символизирует, что и молитва наша должна быть горячая и трепетная. Нужно молиться с благоговением, чувством смирения своего недостоинства перед Богом, с чувством того, что Господь не обязан исполнять нашу просьбу, только потому что мы поставили Ему свечку. Господь может исполнить нашу просьбу, нашу молитву только по своей милости», — пояснил отец Нестор.

Священник отметил, что многие люди относятся к свечам мистически, суеверно. «Это неправильно. Некоторые люди считают, что необходимо, чтобы свеча догорела до конца, чтобы не трогали и не переставляли ее...», — расказал он.

Протоиерей Нестор Коломиец отметил, что поставив свечу, человек проявляет свою любовь к Богу, жертвует, потому что покупая свечу в храме, этим жертвует на содержание храма.

«Если человек нуждается и у него нет денег, он может прийти в храм и не ставить свечи, просто молиться Богу. Он может попросить, чтобы ему дали свечку бесплатно. Но не нужно приносить свечи с собой, потому что они могут быть плохого качества и сильно коптить, к тому же это уже не является жертвой Богу. Если нет денег на свечу, то Господь примет молитву и без нее», — сказал священник УПЦ