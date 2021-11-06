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Новости > Верующие УПЦ просят поддержать петицию против продвижения гендерных теорий

Верующие УПЦ просят поддержать петицию против продвижения гендерных теорий

Александра Кудрявцева
06.11.21 15:40
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Верующие УПЦ просят поддержать петицию против продвижения гендерных теорий
Главное: На сайте Президента разместили петицию с аргументами против ратификации Стамбульской конвенции и участия Украины в «Партнерстве Биарриц».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкай на Телеграм-канал ОС «Миряне», верущие просят поддержать электронную петицию «Об отказе от продвижения гендерных теорий, противоречащих традиционным семейным ценностям, в частности путем отказа от подписания и (или) ратификации Стамбульской конвенции и обеспечения общественного контроля за „Партнерством Биарицц“».
 
Петиция № 22/123540-еп размещена на сайте Президента Украины 22 октября. Для того, чтобы Офис Президента ее рассмотрел и отреагировал, нужно собрать 25 тысяч подписей, и на это есть 60 дней.
 
Автор — известный православный юрист, глава правозащитной организации НПО «Public Advocacy» («Общественная правозащита») Олег Денисов, который годами работает в сфере защиты прав УПЦ и ее верующих и регулярно представляет интересы Церкви на международных платформах (ООН, ОБСЕ).
 
Петиция состоит из двух пунктов. В первом приводятся аргументы против ратификации Стамбульской конвенции, которая навязывает украинскому обществу концепции «гендера» и создает механизмы принудительного внедрения ЛГБТ-идеологии на законодательном уровне, в школах, СМИ и государственной политике. Второй пункт посвящен «Партнерству Биарицц», продвигающему те же идеологемы, которые разрушают традиционные ценности общества.
 
«Братья и сестры! Нужны реальные действия. Мы должны и можем защитить детей от ЛГБТ-диктатуры, которая формируется на наших глазах. От навязывания Украине иностранными агентами „гендерной“ идеологии, которая несовместима с православной верой, унижает суверенитет и обрекает украинцев на вымирание. Не имеем права дать этим смертельным инфекциям пустить корни в нашей земле, в нашей системе образования, в законодательстве! Просто не имеем права. Ни перед Господом Богом, ни перед нашими потомками», — обратились верующие к православным украинцам.
 
В ОС «Миряне» отметили, что процесс регистрации и голосования может сопровождаться определенными сложностями из-за технических моментов, «но с молитвой и терпением все реально».
 
Фото: Епископ УПЦ рассказал, является ли вакцина началом апокалипсиса.

Тэги: УПЦ, гендерная идеология

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