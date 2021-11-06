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Новости > На Буковине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

На Буковине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

Александра Кудрявцева
06.11.21 15:15
59
На Буковине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ
Главное: На Буковине в селе Добрыновцы Свято-Николаевская община Украинской Православной Церкви построит новый храм, вместо захваченного ПЦУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, чин закладки камня под новую церковь совершил епископ Хотинский Вениамин.
 
Сейчас верующие УПЦ в Добрыновцах совершают богослужения в переоборудованном помещении на территории бывших колхозных зданий.
 
Свято-Николаевская община лишилась своего храма в 2019 году после рейдерского захвата и незаконного распоряжения Черновицкой областной государственной администрации, которая перерегистрировала «переход» церкви в ПЦУ. Община УПЦ продолжает оспаривать в суде незаконные действия местных властей.
 
В тему: На Виннитчине освятили новый Покровский храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ.
 

Тэги: Буковина, УПЦ, Новый храм

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