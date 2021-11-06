Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Отстраненным от работы за отказ от вакцинации больничные оплачивать не будут

Отстраненным от работы за отказ от вакцинации больничные оплачивать не будут

Агата Кловская
06.11.21 11:30
698
Отстраненным от работы за отказ от вакцинации больничные оплачивать не будут

Главное: Людям, которые будут отстранены от работы за отказ от вакцинации, не будут получать больничное пособие. Выплаты не производятся за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от работы.

Детали: Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Речь идет о тех, кто подлежит обязательной вакцинации. Об этом сообщает Фонд социального страхования.

Сообщается, что выплаты не производятся за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от работы. В Фонде обращают внимание на то, что отказ от вакцинации при отсутствии противопоказаний подвергает окружающих опасности.

Также уточняется, что согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.

«В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует», — добавили в Фонде.

В тему: Часть украинцев с понедельника останутся без работы.

Тэги: Украина, общество, вакцина, работа, помощь, вакцинация, больничный, новости Украины

Комментарии

Статьи

05.11.21 09:30

Советские «старые бабушки» в Северной Корее

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Беспроводные наушники вызывают рак?
06.11.21 11:53

Беспроводные наушники вызывают рак?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.11.21 13:10

Выросло количество украинцев готовых к бунту с применением оружия, - исследование
06.11.21 05:27

День памяти животных, погибших от рук человека: какой праздник отмечается 6 ноября 2021 года
05.11.21 21:49

Четверо натовцев пытались изнасиловать двух украинских морпехов
05.11.21 20:14

С понедельника «красная» зона в Украине расширится
05.11.21 19:29

Диетолог поведала о небывалой пользе какао
05.11.21 19:00

Главные новости за 5 ноября 2021 года
05.11.21 18:10

В УПЦ рассказали о смысле посещения воскресной литургии
05.11.21 17:51

Митрополит Антоний объяснил, как православным относиться к представителям других религий
05.11.21 16:59

Патриарх Кирилл рассказал, как молиться о некрещеных и представителях религий
05.11.21 16:20

Умерла настоятельница Корецкого монастыря УПЦ
05.11.21 21:49

Четверо натовцев пытались изнасиловать двух украинских морпехов
05.11.21 20:14

С понедельника «красная» зона в Украине расширится
05.11.21 19:00

Главные новости за 5 ноября 2021 года
05.11.21 14:48

Украину решили исключить из «зеленого списка» ЕС
05.11.21 13:12

Часть украинцев с понедельника останутся без работы
05.11.21 12:23

Названа ключевая особенность нынешней волны коронавируса в Украине
05.11.21 11:41

В 2022 году остановятся автозаводы по всему миру
05.11.21 11:31

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году и перейти в сезонную болезнь
05.11.21 10:33

В Мадриде машина врезалась в группу школьников
05.11.21 09:55

В разгар эпидемии коронавируса СБУ накрыла склад с возбудителями инфекционных болезней
03.11.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса
01.11.21 20:06

В Германии машина въехала в толпу школьников. Есть погибший
01.11.21 09:28

Анна Скороход заявила, что депутата Полякова убили
01.11.21 19:00

Главные новости за 1 ноября 2021 года
02.11.21 19:00

Главные новости за 2 ноября 2021 года
02.11.21 09:06

Назван победитель выборов мэра Харькова
31.10.21 05:01

Всемирный день городов: какой праздник отмечается 31 октября 2021 года
03.11.21 19:00

Главные новости за 3 ноября 2021 года
01.11.21 11:24

Стало известно, сколько может действовать локдаун в Киеве
31.10.21 14:02

Человечество в опасности. Ученые предрекли миру фатальную катастрофу
Фото и Видео
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
В Украине заметили полярное сияние
В Украине заметили полярное сияние
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах
Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах
Полиция избивала и швыряла на землю антивакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
Полиция избивала и швыряла на землю антивакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В России возник крайне необычный пожар
В России возник крайне необычный пожар
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
fraza.com
Новости блогосферы
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.