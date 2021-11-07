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Новости > День холодца: какой праздник отмечается 7 ноября 2021 года

День холодца: какой праздник отмечается 7 ноября 2021 года

Агата Кловская
07.11.21 05:37
1285
День холодца: какой праздник отмечается 7 ноября 2021 года

Сегодня, 7 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День холодца и Дедовские плачи.

День холодца

Это забавный праздник, который пока что отмечается неофициально. Но так как популярность его растёт, можно надеяться, что в будущем больше людей будет вовлечено в празднование этой забавной даты.

Этот день отмечают гурманы в Беларуси, Молдове, России и Украине.

Холодец – типичное славянское блюдо (иногда его называют «студень»), которое возникло еще в 16 веке.

Менялись рецептуры приготовления, добавлялись специи, и в итоге сформировался классический рецепт, подразумевающий свиное или говяжье мясо, чеснок, хрен, морковку и горчицу. Популярность холодца понятна, ведь создаётся он из костей, сухожилий, то есть не требует дорогих ингредиентов. Рецептуру можно менять, добавляя практические любые овощи, специи по собственному вкусу. Такой студень неприхотлив. Известно, что раньше его носили с собой путешественники, начиная от купцов и заканчивая обычными крестьянами. А всё потому, что продукт может долго оставаться свежим благодаря обилию соли и специй.

Дедовские плачи

Одновременно православные христиане отдают дань памяти святой Тавифы, мученикам Анастасию, Маркиану и Мартирию. Все они вели праведную жизнь, глубоко веровали во Христа, а после смерти мощи святых исцеляли и ознаменовались многими чудесами. Святая Тавифа, жившая в Иопии в 1 веке, вела благочестивый образ жизни, но тяжело заболев, умерла, однако ее родственники, уверовавшие в чудо исцеления, пригласили апостола Петра. Молитвой Петр смог воскресить девушку, обратив неверующих к Христу.

В этот день считалось необходимым прийти на погост и облагородить могилы близких. Таким образом живые отдают дань памяти умершим, чтобы последние помогали им в земных делах. Также правильным считалось на Дедовские плачи помочь нуждающимся – приютить, накормить или согреть. После посещения кладбища женщины дома накрывали щедрый поминальный стол, где предпочтение отдавалось любимым блюдам усопших, вспоминая их и прося помощи, совета и благословения. Торговцам в этот день нельзя было есть хлеб, иначе торговля весь год будет идти плохо.

Основной традицией считается ритуальный плач – в этот день все женщины и девушки должны были с причитаниями и слезами вспоминать все тяжелые моменты года, ушедших родственников, друзей и близких. Нельзя было плакать только на подушку, потому что считалось, что слезы впитываются в пух и передадутся тому, кто следующим на нее ляжет, принесся с собой ночные кошмары.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День Октябрьской революции 1917 года;

- День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году;

- День работника социальной сферы Украины;

- День вытрезвителя.   

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины, холодец

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