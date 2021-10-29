Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Куда поехать и где можно отдохнуть в период локдауна?

Куда поехать и где можно отдохнуть в период локдауна?

Агата Кловская
29.10.21 18:18
47
Куда поехать и где можно отдохнуть в период локдауна?

С 30 октября на Киевщине начинает действовать «красный» уровень епидемической опасности, но это не повод для грусти. Напротив, это время можно и даже нужно провести в кругу близких, с пользой для здоровья.

Недалеко от современного Киева в экологически чистом месте, в окружении лесов, находится Древний Киев Княжества Киевская Русь" («Парк Киевская Русь»). В этом уникальном историко-культурном заповеднике можно провести день с пользой для здоровья, весело и познавательно.

Приехав в Княжество, гости попадут в настоящий, живой средневековый город. Ведь здесь, на территории более 20 га, на основе научных знаний, в реальном масштабе воссоздается Древний Киев V-XIII веков в размерах его исторического центра, известного как Детинец Киева или Град Владимира.

В Княжестве гости увидят реконструкции шедевров средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, уникальную воссозданную церковь Х века, ладью древних викингов, единственные в Украине действующие огромные осадные орудия — требушеты... Есть даже средневековая пыточная.

В Княжестве гости узнают, какой в действительности была жизнь во времена Киевской Руси. Здесь можно прогуляться по старинным улочкам и попытаться прочитать древние указатели на старославянском языке, услышать скрип тележных колес, уловить запахи деревянных построек. Здесь каждый почувствует себя настоящим жителем Киевской Руси.

Только здесь можно увидеть уникальных лошадей редких древних пород, собранных из разных уголков мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в Украину в единственном экземпляре.

Напомним, что в Княжестве Киевская Русь возрождаются традиционные боевые искусства, такие как средневековый бой, верховая стрельба из лука и джигитовка.

Древний Киев работает в режиме историко-культурного заповедника, вход разрешен только со средствами индивидуальной защиты (в частности — с респираторами, масками) при соблюдении соответствующих санитарных и противоэпидемиологических норм, в том числе — социальной дистанции.

Древний Киев открыт с 10:00 до 18:00.

Цена билета:
— полный билет для взрослого: понедельник-пятница — 150 грн., суббота — воскресенье — 200 грн.;
— для пенсионеров и студентов — 150 грн.;
— для детей школьного возраста — 80 грн.;
— для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги:

Комментарии

Статьи

29.10.21 09:22

Оружие сирийской войны: БРДМ-2

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Как связан Пакистан с современным конфликтом в Афганистане?
29.10.21 15:53

Как связан Пакистан с современным конфликтом в Афганистане?

Автор: Diplomatic Aspect

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.10.21 18:02

Епископ УПЦ объяснил, как чтение Библии помогает принимать правильные решения
29.10.21 17:45

Управделами УПЦ дал совет, как избежать скандалов из-за вакцинации и пандемии
29.10.21 17:27

Скоро в Киеве - очередная Fuckup night
29.10.21 17:22

Священник УПЦ рассказал, как научиться понимать смысл богослужения
29.10.21 17:10

В УПЦ объяснили, нужно ли занавешивать зеркала после смерти родственников
29.10.21 16:50

В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле
29.10.21 16:45

На Волыни богословы УПЦ искали пути решения вопросов соборности и первенства в Церкви
29.10.21 16:22

В ВОЗ не видят пользы в закрытии школ в период пандемии коронавируса. Скорее, наоборот
29.10.21 15:41

В Минздраве рассказали, как обстоит ситуация с госпитализациями COVID-пациентов
29.10.21 14:54

Полиовирус начал расползаться по Украине
29.10.21 16:50

В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле
29.10.21 12:56

В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку после выздоровления от коронавируса
29.10.21 11:28

СНБО прогнозирует тысячу умерших от коронавируса в сутки уже в ближайшем будущем
29.10.21 09:32

Коронавирус в Украине: 26 870 заболевших и 648 погибших
28.10.21 19:00

Главные новости за 28 октября 2021 года
28.10.21 16:57

Украинцам объяснили, как вакцинироваться, имея поддельный COVID-сертификат
28.10.21 16:01

Киев ужесточает карантинные ограничения
28.10.21 15:47

Крупным городам Украины светит медицинский коллапс
28.10.21 13:13

Украина влипла в серьезный допинговый скандал. Нам грозит отстранение от международных соревнований
28.10.21 10:28

Шмыгаль назвал условие для отмены карантина по всей стране
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
23.10.21 09:16

В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема
22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года
25.10.21 20:44

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
22.10.21 20:45

Стало известно, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом
26.10.21 19:00

Главные новости за 26 октября 2021 года
29.10.21 12:28

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
23.10.21 13:37

В Украине есть инновационные COVID-лекарства, но их нельзя использовать
23.10.21 15:36

В СНБО прогнозируют более тысячи смертей от коронавируса ежедневно
22.10.21 19:42

Названы самые полезные каши для завтрака
Фото и Видео
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Киев ужесточает карантинные ограничения
Киев ужесточает карантинные ограничения
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.