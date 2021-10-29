В ВОЗ не видят пользы в закрытии школ в период пандемии коронавируса. Скорее, наоборот

Главное: В ВОЗ не советуют закрывать школы на фоне пандемии. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, от этого больше вреда, чем пользы.

Детали: Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге призвал не закрывать учебные заведения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

«Повсеместное закрытие школ прошлого года, что нарушило право на образование миллионов детей, нанесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять те же ошибки», — отметил Клюге.

Взамен ВОЗ рекомендует:

— соблюдать эпидемиологические меры в учебных заведениях;

— сохранять социальную дистанцию;

— придерживаться частого мытья рук;

— не забывать о масках;

— обеспечить надлежащую вентиляцию в классах.

«У нас есть более эффективные инструменты для преодоления этого всплеска, чем закрытие школ», — отметил Клюге.

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