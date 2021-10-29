Главное: Уже 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки. Стало известно, что они значат.

Детали: С 1 ноября в Украине введут в действие новые дорожные знаки. О них сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Так, информируется, что появятся такие дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направление поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.

Кроме этого вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения, выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП, для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и другое.

Также изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения: новое определение велосипедной дорожки, понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда, указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения и регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

В тему: Камер фиксации нарушений ПДД в Украине стало более двух сотен.