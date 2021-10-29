Появился страшный прогноз по смертности от коронавируса в Украине

Главное: Смертность от коронавируса в Украине может вырасти до тысячи жертв в сутки. Прогноз дали в СНБО.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине растет. Свой неприятный прогноз дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который выступил в эфире передачи «Право на владу».

Чиновник сказал: «С учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID-19 за сутки в первых числах ноября мы можем с вами иметь».

Он добавил: «Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться».

В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться.