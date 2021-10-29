СНБО прогнозирует тысячу умерших от коронавируса в сутки уже в ближайшем будущем

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что вскоре число умерших от коронавируса в Украине может вырасти до тысячи. Это может случиться уже в начале ноября.

Детали: Из-за новой волны коронавируса в Украине число умерших может дойти до тысячи в сутки. Такой прогноз сделал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфир ток-шоу «Право на владу».

Данилов отметил, что такое число умерших могут зафиксировать уже в начале ноября.

«К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID (за сутки) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться», — заявил Данилов.

В тему: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 1 ноября в городе ужесточают карантинные ограничения. По состоянию на сегодня Киев находится в «оранжевой» зоне карантина.