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Новости > В Минздраве утвердили список противопоказаний по вакцинации от коронавируса

В Минздраве утвердили список противопоказаний по вакцинации от коронавируса

Агата Кловская
29.10.21 09:04
525
В Минздраве утвердили список противопоказаний по вакцинации от коронавируса

Главное: В Минздраве определили 16 причин для либо отказа от вакцинации, либо для ее проведения с предостережением. По оценкам ведомства, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения.

Детали: Минздрав утвердил список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавируса. Справки начнут выдавать в начале ноября. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В документе указаны такие типы противопоказаний:

— абсолютные противопоказания, если существует верно определенная возможность возникновения серьезной побочной реакции;

— оговорка (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками;

— временные противопоказания (в таком случае в справке указывается срок действия) или противопоказания для вакцин только для конкретного типа (если существует возможность прививки другим типом вакцины — справка не предоставляется).

В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с предостережением.

«Например, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna) с предостережением», — пояснил Радуцкий.

По его словам, в каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказаниям.

Радуцкий отметил, что по оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения.

В тему: Украинцам объяснили, как вакцинироваться, имея поддельный COVID-сертификат.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, вакцина, вакцинация, Михаил Радуцкий

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