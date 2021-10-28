Виктория Васильчук даст бой земельной мафии, — эксперт

Начальница Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Виктория Васильчук — основная кандидатура на пост заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации. Об этом сообщил политолог, глава центра «Эйдос» Виктор Таран, пишет «Газета» с оссылкой на Korrespondent.

Таран считает это позитивным сигналом, свидетельствующим, что власть все же намерена бороться с «земельной мафией». Сейчас Васильчук курирует Ивано-Франковск, где факты незаконных операций с землей удалось свести к минимуму.

«Рынок земли, который стартовал в этом году и только набирает обороты, уже засветил очень много проблем. Как правило проблемы однотипные — черные нотариусы, которые переоформляют участки, рейдерские атаки на фермеров, безопасность ведомостей государственных реестров», — пишет Таран.

По оценке эксперта, на нынешней должности Васильчук продемонстрировала, что «собирается бороться с этим злом». В контексте возможного назначения на пост замминистра Таран задал претендентке 6 вопросов:

1) Первые шаги на посту и каков глобальный план преодоления унаследованных проблем?

2) Как вы собираетесь преодолевать рейдерство?

3) Сколько еще нужно лишить «черных» нотариусов свидетельств, чтобы Нотариальная палата наконец-то взялась за очищение своих рядов?

4) Возможно ли в настоящее время ликвидировать государственные нотариальные конторы и не приведет ли их ликвидация к социальному взрыву?

5) Почему ГП «НАИС» («Национальные информационные системы») не может обеспечить безопасность сведений государственных реестров?

6) Когда будет ликвидирована Антирейдерская комиссия, ведь министр юстиции пообещал это сделать в ближайшие шесть месяцев и поставлена ли перед вами именно эта задача?

«Надеюсь, общественность сможет услышать ответы на эти вопросы в ближайшее время. Поскольку именно открытая и честная позиция по этим вопросам поможет обществу лучше оценить профессионализм и порядочность вероятной претендентки», — написал Таран.