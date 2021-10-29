Всемирный день борьбы с инсультом: какой праздник отмечается 29 октября 2021 года

Сегодня, 29 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день борьбы с инсультом и Всемирный день врача ультразвуковой диагностики.

Всемирный день борьбы с инсультом

Инсульт является патологией, которая занимает второе место среди причин смертности после ишемической болезни сердца. Может развиваться медленно или за считанные минуты, но всегда заканчивается летальным исходом, если больному не оказывается медицинская помощь.

День борьбы с инсультом призван привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, ведь почти в 80% случаев эту патологию вообще можно избежать.

Существует два основных сценария для инсульта – ишемический и геморрагический.

В первом случае патология развивается достаточно медленно. Одна из артерий, которая питает клетки мозга, сужается или закупоривается сгустком крови, вследствие чего клетки начинают медленно отмирать. Может развиваться на фоне атеросклероза, тромбоза, гипотонии. Ишемический инсульт имеет свою классификацию в зависимости от клинической картины. Именно этот тип патологии встречается чаще, на его долю приходится до 80% случаев инсульта. Из-за медленного течение ишемический инсульт можно распознать по ряду признаком, о которых речь пойдет дальше.

Геморрагический инсульт всегда развивается стремительно. Больной чувствует настолько резкую головную боль, что обычно сразу же теряет сознание. В это время в головном мозге начинается кровоизлияние — происходит разрыв сосуда с образованием гематомы, которая сдавливает ткани мозга. Геморрагический инсульт можно развиваться на фоне гипертонии, заболеваний крови, алкоголизма, разрыва аневризмы, физического ил психологического перенапряжения.

Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

УЗИ считается одним из наиболее эффективных и безопасных диагностических методов. Применяется при постановке диагноза врачами самых разных специальностей. Позволяет получить точное представление о состоянии различных органов и систем человеческого тела. Область применения исследований, основанных на воздействии ультразвуком, с каждым годом расширяется. УЗИ – это неинвазивный метод исследования тканей и органов, который основывается на принципе эхолокации. Специальный прибор передает ультразвуковые волны к исследуемому участку. Затем фиксируется отражение этих волн от стенок определенных органов. На экран выводится изображение, полученное на основе отражения. Оно и позволяет врачу ультразвуковой диагностики делать выводы о здоровье пациента. Эти выводы отображаются в заключении, которое передается лечащему врачу.

Первые опыты с ультразвуком проводились в XIX веке. Тогда была разработана теория звука, положившая начало представлениям об ультразвуке. В XX веке исследования были продолжены, УЗ волны стали применяться для обнаружения дефектов в металле. В 1930-е годы начались попытки внедрения ультразвука в медицину. Они длились около десяти лет, в результате была доказана эффективность ультразвуковых волн при диагностике новообразований.

В 1949-м году был разработан прообраз современных ультразвуковых приборов. Он представлял собой заполненный жидкостью резервуар. Внутрь помещался пациент, а вокруг него перемещался специальный сканер. Исследование занимало достаточно долгое время. Вскоре был создан более удобный портативный прибор, выдающий изображение обнаруженных новообразований в режиме реального времени. Метод исследований с помощью этого прибора был назван эхографией.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День говоруна;

- День военного финансиста Украины;

- Всемирный день псориаза;

- День длинных пёстрых шарфов.