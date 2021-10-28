Ситуация с коронавирусом в России выходит из-под контроля

Главное: Ситуация с коронавирусом в России ухудшается. Установлены два антирекорда.

Детали: Ситуация с коронавирусом в России стремительно ухудшается. Установлены антирекорды заболеваемости и смертности за сутки.

Цифры на четверг, 28 октября, приводит оперативный штаб.

Сообщается, что заболели 40 096 людей. Наибольший прирост больных фиксируется в Москве (8 440) и Санкт-Петербурге (3 186). За все время заразились уже 8 392 697 человек.

Умерли от заразы 1 159 больных. Наибольшее число смертей произошло в Москве (95) и Санкт-Петербурге (70). С начала пандемии скончались уже 235 057 людей.

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