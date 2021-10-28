На Львовщине супруги умерли от коронавируса в один день

Главное: На Львовщине супруги, которым было по 66 лет, попали в реанимацию с пневмонией и умерли в один день. Женщина умерла утром 26 октября, ее муж — через 12 часов.

Детали: Во Львовской области пожилые супруги скончались от осложнений COVID-19 в Новояворовской больнице. Обоим было по 66 лет. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сестру умершей и главврача медучреждения Григория Мороза.

Супруги попали в реанимацию 29 сентября с пневмонией. Обоим было по 66 лет.

Отмечается, что женщина умерла утром 26 октября, ее муж — через 12 часов.

По словам медика, мужчина ранее пережил инфаркт, а у его жены диагностировали сахарный диабет.

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