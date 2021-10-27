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Новости > В УПЦ оцифровали выпуски известного дореволюционного издания Киевской духовной семинарии

В УПЦ оцифровали выпуски известного дореволюционного издания Киевской духовной семинарии

Александра Кудрявцева
27.10.21 17:20
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В УПЦ оцифровали выпуски известного дореволюционного издания Киевской духовной семинарии
Главное: В Киевских духовных школах УПЦ выпустили третий диск с оцифрованными номерами дореволюционного научно-публицистического журнала Киевской духовной семинарии «Руководство для сельских пастырей».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в электронное издание вошли сканы выпусков периода 1881–1890 годов.
 
Материалы издания будут интересны всем, кому не безразлична история, богословие, философия, уверены в КДАиС.
 
Сообщается, что журнал «Руководство для сельских пастырей» выходил при Киевской духовной семинарии в 1860–1917 годах с целью помочь священникам в подготовке к богослужению, в общении с прихожанами, иноверцами, старообрядцами, сектантами.
 
«Журнал занимал особое место среди современной ему периодики и пользовался популярностью — уже в первый год на него подписалось огромное для того времени количество читателей — более 2000 человек. Издание сыграло важную роль в развитии одного из направлений богословской науки — пастырского богословия», — говорится на сайте КДАиС.
 
В год выходило по 50 номеров «Руководства». На его страницах публиковались проповеди, а также наставления, советы, материалы, посвящённые различным сторонам жизни священника.
 
Первый диск — с оцифрованными материалами номеров 1860–1870 годов увидел свет в 2015 году, а второй — с материалами 1871–1880 годов — в 2020-м.
 
В тему: Киевская духовная академия УПЦ издала перевод неканонических книг Священного Писания.
 

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