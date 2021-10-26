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Новости > Сегодня верующие УПЦ чтят Зверинецкую икону Богородицы

Сегодня верующие УПЦ чтят Зверинецкую икону Богородицы

Александра Кудрявцева
26.10.21 17:25
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Сегодня верующие УПЦ чтят Зверинецкую икону Богородицы
Главное: Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают память Зверинецкой иконы Божией Матери, которая находится в Свято-Троицком Ионинском монастыре города Киева.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук архиепископа Обуховского Ионы (Черепанова), сама Матерь Божия избрала это место для храма в честь Пресвятой Троицы, явившись преподобному Ионе в XIX веке.
 
«На близком расстоянии от монастыря находятся Зверинецкие пещеры, история которых уходит еще во времена Киевской Руси. Однако известными как для научного так и для православного мира они стали только в 1880-х годах, а в 1911-1914 годах были проведены археологические исследования. Тогда в подземных ходах, которые достаточно хорошо сохранились, были найдены захоронения угодников Божьих и пещерный храм.
 
Кроме того, в одной из могильных ниш, принадлежавшей Зверинецкому игумену преподобному Клименту, нашли небольшую металлическую икону овальной формы, размером примерно 10,4×8,7 сантиметров. Метал покрывал защитный слой эмали, поверх которого был образ Богородицы Одигитрии, очень напоминавший Тихвинскую икону, издревле почитавшийся на Руси. Найденная икона оказалась поврежденной временем и условиями в которых находилась», — рассказал архиепископ Иона.
 
Владыка отметил, что после обретения святыни было засвидетельствовано несколько чудесных исцелений, и образ стал почитаться как чудотворный.
 
«В 1915 году Святейший Синод по ходатайству князя В.Д. Жевахова (в будущем священномученик Иоасаф) признал икону общерусской святыней и назвал ее „Зверинецкой“. Образ торжественно перенесли в соборный храм Троицкого Ионинского монастыря, где поместили над царскими вратами. Для иконы было сделано серебряное обрамление высокохудожественной ювелирной работы», — добавил намесник Ионинского монастыря.
 
В 1930-х годах, Ионинский монастырь и его Зверинецкий скит были закрыты безбожной властью и след Зверинецкого образа был утрачен, и много лет об иконе было ничего неизвестно, рассказал владыка.
 
По его словам, с обретением Украиной Независимости духовная жизнь возобновилась в Ионинском монастыре и Господь услышал молитвы монахов.
 
«В одном из номеров монастырского издания „Ионинский листок“ был напечатан рассказ об иконе и ее фотография. Этот выпуск попал в руки одного из священников Киевской области, а именно отца Михаила Макеева, узнавшего образ, у которого ежедневно молился. Опытный священник увидел в этом особую милость Бога, позволившую столько лет молиться ему перед чудотворным образом. Понял отец Михаил и волю Господню: пришло время вернуться Пресвятой Владычицы в монастырь.
 
26 октября 1999 года он передал чудотворную Зверинецкую икону в ее родном серебряном окладе в Свято-Троицкую обитель. С того момента „Зверинецкая“ икона вновь заняла свое почетное место над царскими вратами соборного храма», — продолжил архиерей.
 
Он напомнил, что в 2000 году Священный Синод УПЦ установил празднование в честь образа.
 
«В монастыре была установлена традиция — каждую пятницу за вечерним богослужением совершается чтение акафиста, а икону опускают для молитвенного поклонения», — подчеркнул архиепископ Иона.
 
«Зверинецкий монастырь был возрожден в 1997 году как скит Ионинской обители, а самостоятельным стал в 2006 году. Сейчас в его древних пещерах, где когда-то была найдена чудотворная икона, находится ее список», — заключил владыка.
 
В тему: Сегодня верующие УПЦ отмечают память Иверской иконы Богородицы.
 
 

Тэги: Богородица, УПЦ

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