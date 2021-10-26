Ученые рапортуют об исчезновении одного из штаммов гриппа

Главное: Ученые говорят, что штамм гриппа В/Yamagata не встречался с марта 2020 года. Его «вымирание» могла вызвать пандемия коронавируса.

Детали: После начала пандемии COVID-19 полностью исчез штамм гриппа В/Yamagata — один из четырех регулярно включаемых в ежегодные прививки. Об этом 25 октября сообщил сайт Medical Xpress со ссылкой на исследователей из Австралии.

Отмечается, что ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован при отслеживании случаев гриппа с марта 2020 года.

Ученые напомнили, что B/Yamagata всегда имел тенденцию быть менее заразным и мутировал медленно: вакцина от него не обновлялась с 2015 года.

Предполагается, что эти факторы в сочетании с условиями пандемии COVID-19 способствовали сильному подавлению глобальной циркуляции B/Yamagata и потенциальному исчезновению этой линии.

По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если целый штамм гриппа действительно исчез, это откроет новые возможности для борьбы с эпидемиями в будущем.

Как известно, структура вакцины против гриппа включает четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиной), грипп B/Виктория и грипп B/Yamagata.

Штаммы гриппа А считаются более заразными и являются источником смертельных эпидемий, в то время как грипп В распространяется медленнее.

Замена части вакцины B/Yamagata другим штаммом, более заразным и опасным, может улучшить эффективность прививки.

В тему: В этом году в Украине ожидаются три штамма гриппа. Это B/Washington, H1N1 и H3N2.