В Одессе на детской площадке 5-летняя девочка оторвала себе палец

Главное: В Преображенском парке Одессы произошло ЧП. Там 5-летняя девочка, катаясь на горке, лишилась пальца.

Детали: В Одессе на детской площадке 5-летняя девочка лишилась части пальца во время катания в парке на детской горке. Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 25 октября, в Преображенском парке, сообщает УНИАН.

По словам очевидцев, у ребенка, съезжавшего с горки, произошла травматическая ампутация части пальца. Как выяснилось, палец попал в зазор между металлическими частями, из которых сделано сооружение.

«В итоге мать в панике схватила ребенка и убежала, палец найти не смогла, он остался в горке», — сообщили очевидцы.

В пресс-службе мэрии Одессы со ссылкой на информацию Одесской областной детской клинической больницы сообщили, что пострадавшую 5-летнюю девочку привезли в это медучреждение.

«Ребенок получил травму на горке в Преображенском парке. Люди обратились с травматическим повреждением фаланги второго пальца правой кисти (у ребенка). Провели рентгенограмму, первичную хирургическую обработку раны, наложили асептическую повязку», — рассказали в мэрии.

Помощь была оказана амбулаторно, затем ребенка отпустили домой.

Полиция уже начала проверку по факту травмирования девочки на горке, сообщили журналистам в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Родители увезли ребенка в медицинское учреждение с травматической ампутацией ногтевой фаланги пальца правой руки. Маленькой пациентке врачи оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Эту информацию правоохранителям сообщил местный житель и подтвердили работники медучреждения. От родителей девочки заявлений в полицию пока не поступало», — рассказали в отделе.

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