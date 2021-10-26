В Киеве проезд в общественном транспорте может подорожать на 50%

Главное: По прогнозам экспертов, проезд а столичном общественном транспорте может подорожать до 12 гривен. Сейчас стоимость одной поездки — 8 гривен.

Детали: Проезд в общественном транспорте Киева может быть повышен до 12 гривен. Больше поднимать его политически не выгодно. Об этом рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

«Летом можно было 15 запросто протащить. Сейчас, думаю, да Бог, чтобы 12 получилось», — сказал Беспалов.

Эксперт отметил, что в Киеве нужно развивать оплату проезда в транспорте по абонементам.

«Я за очень дорогой разовый проезд. Он может стоить 20 гривен, 30 гривен. Но я за очень выгодные квартальные и годовые абонементы, как это, например, в Праге. Сейчас годовой абонемент на проезд в Киеве стоит дороже, чем в Праге, хотя транспортная система Праги на порядок лучше, чем в Киеве», — отметил Беспалов.

Эксперт добавил, что в Киеве плохо финансируется инфраструктура.

«У нас очень сильно недофинансирована инфраструктура. Если так и дальше пойдет, мы рискуем потерять общественный транспорт. Если кто хочет представить себе, как это выглядит, представьте себе Таиланд, где все ездят на мотороллерах. У нас может быть именно такая история», — резюмировал Беспалов.

На сегодняшний день стоимость проезда наземным общественным транспортом в Киеве составляет 8 гривен.

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