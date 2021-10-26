В Одессе уличный торговец пробил прохожему голову молотком

Главное: В Одессе уличный торговец продуктами проломил голову прохожему. Он напал на него с молотком.

Детали: Дикий инцидент произошел накануне в Одессе. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что 53-летний уличный торговец продуктами, являющийся выходцем из Закавказья, напал на 56-летнего прохожего с молотком. В итоге мужчине проломили голову – врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

ЧП случилось на улице Александра Невского.

Известно, что прохожий поругался с продавцом из-за ящиков, которые тот оставил на тротуаре.

Правоохранители говорят, что по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений задержанному объявили подозрение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Нападавшему теперь грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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