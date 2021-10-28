Стало известно, почему укрепляется курс гривны

Главное: Курс гривны укрепляется. В НБУ назвали причины.

Детали: В НБУ объяснили, почему укрепляется курс гривны. Об этом поведал заместитель главы Сергей Николайчук, которого цитирует пресс-служба финансового регулятора.

Основной причиной была названа благоприятная внешняя конъюнктура для основных товаров экспорта нашей страны, ведь цены на сталь и агропромышленную продукцию в уходящем месяце сохранялись на рекордно высоких уровнях.

Он сообщил, что дополнительное влияние имели и высокие урожаи.

Кроме этого отмечался рост объемов денежных переводов из-за рубежа и экспорта ИТ-услуг, которые за восемь месяцев текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% и 32% соответственно.

Ожидается, что по итогам этого года резервы НБУ составят около 31 млрд долларов.

Так, планируется, что до конца года Украина получит транш от МВФ в размере около семисот миллионов долларов.

Финансист отметил: «Мы закладываем в наши прогнозы второй транш по линии макрофинансовой помощи от ЕС (шестьсот миллионов евро) и кредит от Всемирного банка (триста пятьдесят миллионов долларов). Также мы прогнозируем, что министерство финансов привлечет средства через размещение еврооблигаций».

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