В Одессе 400 нуждающихся и переселенцев получили помощь от УПЦ

Главное: В Одессе 400 малообеспеченных и вынужденных переселенцев с Донбасса получили помощь в Координационном центре епархии В Одессе 400 малообеспеченных и вынужденных переселенцев с Донбасса получили помощь в Координационном центре епархии УПЦ по оказанию гуманитарной и социальной помощи.

С просьбой помочь с отоплением и питанием обратилось более 50 беженцев, часть из которых проживает в заброшенном здании интерната в селе Фонтанка.

«По благословению владыки Агафангела им привезли грузовик с углем, а также передали продуктовые наборы. Кроме того, социальный отдел передал более 350 нуждающимся продуктовые наборы и материальную помощь», — сообщили в Центре.

Как сообщалось, Центр действует с мая 2014 года. Его основная функция — оказание материальной помощи и поддержка малообеспеченных семей. В центре проходит сбор и распределение между нуждающимися пожертвований неравнодушных одесситов. Расположен он на территории храма в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», входящего в состав храмового комплекса в честь святого преподобного Алексия, человека Божия.

За семь лет работы Центра помощь в нём получили около 50 тысяч человек. В год Одесская епархия раздаёт нуждающимся порядка 250 тонн продуктов питания.