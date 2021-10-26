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Новости > В Запорожье священник УПЦ передал детским интернатам благотворительную помощь

В Запорожье священник УПЦ передал детским интернатам благотворительную помощь

Александра Кудрявцева
26.10.21 12:35
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В Запорожье священник УПЦ передал детским интернатам благотворительную помощь
Главное: В Запорожье Украинская Православная Церковь оказала благотворительную помощь трем детским интернатам в рамках благотворительной акции «Любовь милосердствует».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, клирик Иоанно-Богословского храма протоиерей Димитрий Лопатко передал подарки, средства гигиены и бытовую.
 
В рамках общеепархиальной акции, приуроченной ко Всемирному дню паллиативной и хосписной помощи, священник посетил Запорожский детский дом-интернат и школы-интернаты № 1 и № 7.
 
В ходе общения с воспитанниками и сотрудниками детских интернатов отец Димитрий рассказал, что вера должна подтверждаться делами.
 
«Если человек, который называет себя верующим, не подтверждает свою веру реальными делами деятельной любви к ближнему, его слова ничего не стоят. Такая вера равносильна безверию. Наши прихожане, добрые и милосердные люди, никогда не забывают об этом, всегда откликаются на призыв Церкви» — сказал священник.
 
В тему: В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Полтавщине.
 

Тэги: Запорожье, благотворительность, сирота, УПЦ

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