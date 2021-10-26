В Запорожье священник УПЦ передал детским интернатам благотворительную помощь

Как украинцам добиться помощи от государства
В МОЗ одобрили вакцинацию подростков от коронавируса
Киевлянам рассказали, кто сможет пользоваться транспортом в условиях «красной» зоны
В ВОЗ назвали три условия для победы над коронавирусом
Коронавирус в Украине: 19 120 заболевших и 734 погибших
Объявлен состав сборной Украины на решающий матч отбора на ЧМ-2022
В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
Главные новости за 25 октября 2021 года
Стало известно, сколько детей в Украине заболело коронавирусом с начала пандемии
Стало известно, когда невакцинированных чиновников и учителей начнут отстранять от работы
С 1 ноября украинских водителей ждет много неожиданностей