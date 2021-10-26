В МОЗ одобрили вакцинацию подростков от коронавируса

Главное: В Минздраве Украины одобрили вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Использоваться будет вакцина Pfizer.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины одобрили прививки от коронавируса подросткам от 12 до 17 лет. Для вакцинации будут использовать препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что если препаратов не будет хватать, то в первую очередь вакцинируют подростков находящихся в приоритетных группах вакцинации и тех, кто имеет высокие риски тяжелого течения COVID-19 и возникновения серьезных осложнений от него.

Минздрав советует придерживаться 14-дневного интервала между введением вакцин против COVID-19 детям.

В то же время, в МОЗ отметили, что прививки детям не станут делать в случае наличия в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины.

Также, отсрочить вакцинацию будут рекомендовать детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы или детский мультисистемный воспалительный синдром.

«Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связан с вакцинацией, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть привиты от COVID-19», — уточнили в ведомстве.

В тему: В конце сентября сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины не планирует проводить национальную кампанию по вакцинации детей и подростков до 18 лет.