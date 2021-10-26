В Китае свирепствует новая зараза

Главное: В Китае бушует новый штамм птичьего гриппа. Он вызывает высокую смертность.

Детали: Новый штамм птичьего гриппа бушует в Китае. Об этом пишет Reuters.

Информируется, что в этом году уже было зафиксировано двадцать одно заражение людей подтипом птичьего гриппа H5N6, а в 2020-м году таких случаев было лишь пять.

При этом многие заболевшие находятся в критическом состоянии. Жертвами заразы стали не менее шести людей.

Как стало известно, большинство заболевших имели контакт с домашней птицей.

Впрочем, пока нет подтвержденных случаев передачи вируса от человека к человеку.

Кроме этого, в исследовании Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний говорится, что генетическое разнообразие и географическое распространение H5N6 несут серьезную угрозу для птицеводства и здоровья человека.

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