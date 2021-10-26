Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность уединения от общества

Главное: Уход от общества как вариант решения накопившихся проблем — иллюзия.

Владыка считает, что люди уходят от общества, социально изолируются по одной причине — из-за гордыни.

«Конечно, речь не идет о тех, кто почувствовал призыв Божий посвятить свою жизнь исполнению монашеских обетов. Безусловно, человек сам никогда не признает внутренней гордости, он будет называть множество разных причин и поводов: это и непонимание со стороны близких, и разочарование в людях, и отсутствие справедливости в мире и прочее.

Гордецы бросают работу, семью, забывают о своих прямых обязанностях, закрываются в домах и перестают взаимодействовать с миром. Некоторые еще и дают отсылки к святым отшельникам, мол, они, как и святые, не поняты этим миром. Но святые — это избранные Богом светочи, они никогда не допускали мысли о своей святости. Уединение было продиктовано совершенно иными мотивами», — объяснил владыка Антоний.

Архиерей считает иллюзией уход от общества как вариант решения накопившихся проблем.

«Ком проблем не уменьшается, а наоборот. Это опасная дорожка. Желание всё и всех раскритиковать, неспособность видеть хорошее, нежелание подстраиваться под близких, быть к ним снисходительным, а главное, желание быть всегда правым — вот признаки горделивого человека. Он смотрит на всех свысока и считает других недостойными общаться с ним. Будучи в Церкви, такой человек уходит из нее обиженным и оскорбленным», — сказал управделами УПЦ

Митрополит Антоний отмечает, что данная духовная болезнь дает очень глубокие корни, и искоренить ее, когда она уже основательно прижилась, практически невозможно.

«Человек становится глух и слеп. И ему почти нельзя рассказать об истине. На ранней стадии болезни еще возможно поправиться, но запущенная стадия не поддается лечению, как только по милости Божией», — добавил он.

Владыка напомнил о важности следить за собой, за своими мыслями. «И пресекать любую попытку возгордиться над кем-то. Нужно бояться думать о себе лучше, чем о другом, каким бы ничтожным он ни казался. Мысли о себе как о праведнике убийственны и недопустимы», — заключил митрополит Антоний.