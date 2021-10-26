Замминистра финансов Светлана Воробей закрывает глаза на «бодяжное» топливо, — СМИ

Второй год в Украине действует схема фальсифицикации нефтепродуктов с помощью «растворителей». В общем объеме теневого рынка кустарные «бензины» занимают от 10 до 20%, благодаря чему в карманах мамкиных химиков оседает около 20 млрд грн, сообщает From-ua.com , со ссылкой на «Версии» .

Эта схема стала возможной из-за неоднозначного описания в перечне подакцизных товаров. А замминистра финансов Светлана Воробей, которая курирует налоговую и таможню, второй год не исправляет ошибку, на которую неоднократно указывали официальные участники рынка топлива.

По данным издания, на кустарных заправках делают смесь из самого дешевого бензина А-92, добавляя туда октаноповышающие растворители, а потом продают это «топливо» по цене европейского бензина А-95. А растворители эти завозят в Украину в основном из РФ и Беларуси, под видом «лакокрасочных разбавителей» — и без уплаты акцизного налога.

«Массово добавлять в бензины октаноповышающие растворители начали в прошлом году, после того как появилось официальное разъяснение налоговой, где было написано, что растворители или разбавители на основе метанола не облагаются акцизным налогом. И пошло-поехало: в январе-мае текущего года в Украину ввезено уже 50 тыс тонн растворителей. До конца года — можно смело умножать на два, а то и на три», — пишет издание.

По данным журналистов, только из-за «льготного» импорта растворителей (акциз и НДС) потери госбюджета составляют около 1,1 млрд грн в год. А потери от продажи нелегального топлива исчисляются десятками миллиардов.

«Об этой ситуации много писали СМИ и говорили эксперты (не только Сергей Куюн, но и другие), просили правительство вмешаться легальные нефтяники. Из правительства сигнал шел в Минфин, где за формирование и реализацию налоговой и таможенной политики отвечает замминистра Светлана Воробей. А дальше... ничего не менялось. Текст разъяснения никто не исправлял, схема работала, бюджет терял миллиарды», — резюмирует издание.

Ранее из данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество стало известно, что замминистра финансов Светлана Воробей должна банку олигарха Сергея Тигипко 100 тыс долларов. Однако этот долг Воробей тщательно скрывает: его нет ни в одной из ее деклараций.

Напомним, не так давно Светлану Воробей уличили также в лоббировании интересов аграриев: именно она в начале года «продавила» для них снижение НДС с 20 до 14%. А в так называемом «ресурсном» законопроекте, которым повышаются налоги практически для всех украинских отраслей, нет ни слова о крупных аграрных компаниях, связь с которыми приписывают замминистра.