Американцы придумали прибор, способный убить коронавирус

Главное: Изобретен светильник против коронавируса. Его волны убивают заразу.

Детали: Инженеры из США изобрели светильник, способный убить коронавирус. Об их работе пишет издание Scientific Reports.

Отмечается, что были выявлены волны, которые уничтожают заразу на поверхностях предметов и в помещениях, а также проникают в клетки человека и нейтрализуют ее там.

Сообщается, что американские ученые обнаружили безопасный для человека диапазон волн синего цвета определенной плотности, который убивает коронавирус.

В ходе исследования были созданы трехмерные клеточные модели из донорских клеток, полученных из бронхов и трахеи одного и того же человека, имеющие толщину три-четыре слоя клеток мукоцилиарного эпителия. Их подвергали воздействию света длин волн 385, 405 и 425 нанометров.

В отчете сказано: «Первые, относящиеся к А-диапазону УФ-света, показали снижение жизнеспособности клеток на 50%, а вторые на 25%, в то время как волны длиной 425 нанометров, практически полностью находящиеся в видимой части спектра, не причиняли вреда тканям».

Также эксперты проверили влияние синего света с длиной волны 425 нанометров на клетки Vero E6, которые обычно используются для оценки цитотоксических свойств потенциальных агентов против заразы.

Как выяснилось, отмечают исследователи, даже низких доз такого света достаточно, чтобы снизить вирусную нагрузку, а более высокие дозы показали снижение инфицирования на 99,9% без ощутимого негативного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.

Сообщается, что ученые подобрали оптимальные параметры, включающие длины волн и время облучения, для инактивации других бета-коронавирусов, таких как SARS-CoV-1 и MERS.

Резюмируется: «Для инактивации последнего потребовались значительно более высокие дозы света. Для устранения субъективного фактора результаты всех измерений проверяли в двух независимых лабораториях».

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