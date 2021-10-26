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Новости > Коронавирус в Украине: 19 120 заболевших и 734 погибших

Коронавирус в Украине: 19 120 заболевших и 734 погибших

Александр Панько
26.10.21 09:25
509
Коронавирус в Украине: 19 120 заболевших и 734 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 19 120 людей. Умерли 734 человека.

Детали: В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на вторник, 26 октября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 19 120 людей. Среди них 1 414 детей и 338 медработников.

Госпитализировали 2 939 человек, а выздоровели 9 738 людей.

Проведено такое число тестов: ПЦР – 61 027, методом ИФА – 18 233, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 803.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605), Харьковской (1 255) и Херсонской (1 222) областях, а также в Киеве (1 135).

Установлен новый максимум смертности – 734 жертвы. С начала пандемии умерли уже 64 936 людей.

За все время заболели 2 803 159 человек, а выздоровели 2 390 112 людей.

В тему: Стало известно, сколько детей в Украине заболело коронавирусом с начала пандемии.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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