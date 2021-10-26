Киевлянам рассказали, кто сможет пользоваться транспортом в условиях «красной» зоны

Главное: Киевляне, получившие 2 дозы прививки, смогут свободно пользоваться общественным транспортом. Вопрос с невакцинированными находится на стадии решения.

Детали: В случае перехода Киева в «красную» зону карантинных ограничений люди, которые прошли вакцинацию от COVID-19, смогут пользоваться общественным транспортом, при этом вопрос с невакцинированными находится на стадии решения. Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, граждане, которые получили 2 дозы прививки смогут свободно пользоваться как общественным транспортом, так и местами общественного питания и гостиницами.

Отмечается, что на этой неделе в школах столицы начнутся осенние каникулы. Известно, что на следующей неделе дети также не пойдут в учреждения среднего образования. Сейчас решается вопрос, вернутся ли дети в классы или же начнется дистанционное обучение.

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