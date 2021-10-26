Стало известно, кому необходимо вводить третью дозу вакцины от коронавируса

Главное: Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, кому необходимо вводить третью дозу вакцины от коронавируса. С ее мнением согласился и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Детали: Врач-инфекционист Ольга Голубовская высказалась относительно третей дозы вакцины от коронавируса. Она указала, что бустерная доза нужна будет пациентам с иммунодефицитом.

«Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк — ой, у меня иммунодефицит. Нет, это не иммунодефицит. Иммунодефицит — это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител как правило», — объяснила инфекционист.

При этом она указала, что остальным украинцам не нужна бустерная доза COVID-вакцины.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в Украине будут рекомендовать определенным категориям граждан.

«Эта дополнительная доза будет рекомендована тем, которые имеют иммуноскомпроментованные или иммуносупрессивные состояния, в том числе у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины. Скорее всего, мы на этой неделе уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Минздрава», — сообщил Кузин.

По его словам, дополнительные дозы будут рекомендованы тем людям, которым сделали трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, которые имеют иммунодефицитные состояния — первичные или приобретенные.

Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации, добавил Кузин.

Он также уточнил, что касательно бустерной дозы вакцины решение пока не принято.

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