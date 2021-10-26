Объявлен состав сборной Украины на решающий матч отбора на ЧМ-2022

Главное: И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков объявил состав команды на ноябрьский сбор. В команду возвращаются Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Детали: Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков объявил список игроков, вызванных на ноябрьские матчи. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Сообщается, что в команду возвращается целая группа исполнителей. Александр Зинченко и Тарас Качараба восстановились после повреждений, а Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Денис Гармаш привлекли внимание игрой в своих клубах.

Состав сборной Украины выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все — «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия» , Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все — «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

В резервный список вошли:

Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все — «Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).

Сбор начнется 8 ноября в Киеве, после чего в Одессе 11 числа пройдет товарищеский поединок с командой Болгарии. Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях против Боснии и Герцеговины.

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