Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина

Главное: Алек Болдуин убил кинооператора Галину Хатчинс во время репетиции. Подробности поведал режиссер фильма, которого он ранил.
Детали: Стали известны подробности трагедии, которая произошла на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин убил украинку – оператора Галину Хатчинс. О ЧП поведал режиссер картины Джоэл Соуза, получивший ранения.
Его допросила полиция.
Пострадавший рассказал, что все произошло во время репетиции.
Он сообщил, что, пока вся команда готовилась к съемке, Алек Болдуин тренировался держать оружие.
Сам режиссер стоял за Галиной Хатчинс, когда и услышал громкий хлопок.
По его словам, после этого оператор схватилась за живот и начала спотыкаться, а у него самого пошла кровь из плеча.
Другой же оператор фильма Рид Рассел заверил, что Алек Болдуин всегда осторожно обращался с оружием.
Кроме этого появилась информация, что на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая трудилась на съемках, уже неоднократно жаловались. Отмечается, что команда фильма как минимум дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.
В тему: Жертва актера Алека Болдуина оказалась украинкой.