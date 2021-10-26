Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина

Главное: Алек Болдуин убил кинооператора Галину Хатчинс во время репетиции. Подробности поведал режиссер фильма, которого он ранил.

Детали: Стали известны подробности трагедии, которая произошла на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин убил украинку – оператора Галину Хатчинс. О ЧП поведал режиссер картины Джоэл Соуза, получивший ранения.

Его допросила полиция.

Пострадавший рассказал, что все произошло во время репетиции.

Он сообщил, что, пока вся команда готовилась к съемке, Алек Болдуин тренировался держать оружие.

Сам режиссер стоял за Галиной Хатчинс, когда и услышал громкий хлопок.

По его словам, после этого оператор схватилась за живот и начала спотыкаться, а у него самого пошла кровь из плеча.

Другой же оператор фильма Рид Рассел заверил, что Алек Болдуин всегда осторожно обращался с оружием.

Кроме этого появилась информация, что на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая трудилась на съемках, уже неоднократно жаловались. Отмечается, что команда фильма как минимум дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.

В тему: Жертва актера Алека Болдуина оказалась украинкой.