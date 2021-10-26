Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина

Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина

Агата Кловская
26.10.21 00:01
59
Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина

Главное: Алек Болдуин убил кинооператора Галину Хатчинс во время репетиции. Подробности поведал режиссер фильма, которого он ранил.

Детали: Стали известны подробности трагедии, которая произошла на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин убил украинку – оператора Галину Хатчинс. О ЧП поведал режиссер картины Джоэл Соуза, получивший ранения.

Его допросила полиция.

Пострадавший рассказал, что все произошло во время репетиции.

Он сообщил, что, пока вся команда готовилась к съемке, Алек Болдуин тренировался держать оружие.

Сам режиссер стоял за Галиной Хатчинс, когда и услышал громкий хлопок.

По его словам, после этого оператор схватилась за живот и начала спотыкаться, а у него самого пошла кровь из плеча.

Другой же оператор фильма Рид Рассел заверил, что Алек Болдуин всегда осторожно обращался с оружием.

Кроме этого появилась информация, что на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая трудилась на съемках, уже неоднократно жаловались. Отмечается, что команда фильма как минимум дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.

В тему: Жертва актера Алека Болдуина оказалась украинкой.

Тэги: США, мир, кино, культура, Алек Болдуин, Галина Хатчинс

Комментарии

Статьи

25.10.21 18:11

Про украинский (русский) язык и кулишовский миф

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Александр Свищев (Седой), эхо криминального Львова лихих девяностых и разграбление компании «Укрспирт»
23.10.21 23:41

Александр Свищев (Седой), эхо криминального Львова лихих девяностых и разграбление компании «Укрспирт»

Автор: По материалам Повинь

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.10.21 20:44

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
25.10.21 19:07

Опубликовано видео падения самолета под Москвой
25.10.21 19:00

Главные новости за 25 октября 2021 года
25.10.21 18:35

Епископ УПЦ рассказал о христианском отношении к смерти
25.10.21 18:10

В РПЦ считают, что прививка от коронавируса должна быть добровольной
25.10.21 16:57

Стало известно, сколько детей в Украине заболело коронавирусом с начала пандемии
25.10.21 16:22

Мошенники создали фейковую «Дию»
25.10.21 15:41

Стало известно, когда невакцинированных чиновников и учителей начнут отстранять от работы
25.10.21 15:40

В УПЦ приглашают учителей воскресных школ для участия в видеоконкурсе
25.10.21 15:10

На Волыни священники УПЦ перезахоронили солдат Второй мировой войны
25.10.21 20:44

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
25.10.21 19:00

Главные новости за 25 октября 2021 года
25.10.21 16:57

Стало известно, сколько детей в Украине заболело коронавирусом с начала пандемии
25.10.21 15:41

Стало известно, когда невакцинированных чиновников и учителей начнут отстранять от работы
25.10.21 14:42

С 1 ноября украинских водителей ждет много неожиданностей
25.10.21 12:58

В СНБО оценили вероятность введения полного локдауна в Украине
25.10.21 12:36

Украина переходит на зимнее время
25.10.21 09:06

В «красной» зоне карантина субсидии будут начислять по-новому
25.10.21 08:37

Коронавирус в Украине: 14 634 заболевших и 330 погибших
24.10.21 09:51

В Минздраве назвали условие для отмены карантина в стране
19.10.21 19:00

Главные новости за 19 октября 2021 года
21.10.21 19:00

Главные новости за 21 октября 2021 года
22.10.21 10:02

Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав
20.10.21 23:19

Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову
20.10.21 19:00

Главные новости за 20 октября 2021 года
20.10.21 06:59

Китайский производитель мобильных телефонов будет делать электромобили
20.10.21 10:07

Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который заразнее «Дельты»
22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года
22.10.21 09:17

Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса
19.10.21 16:22

В Египте мужчина… проглотил телефон
Фото и Видео
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Стало известно, где развернут первый мобильный COVID-госпиталь в Украине в этом году
Стало известно, где развернут первый мобильный COVID-госпиталь в Украине в этом году
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
Байден снова оговорился. Или пошутил?
Байден снова оговорился. Или пошутил?
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.