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Новости > День приятных неожиданностей: какой праздник отмечается 26 октября 2021 года

День приятных неожиданностей: какой праздник отмечается 26 октября 2021 года

Агата Кловская
26.10.21 05:58
206
День приятных неожиданностей: какой праздник отмечается 26 октября 2021 года

Сегодня, 26 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают День приятных неожиданностей и Иверская.

День приятных неожиданностей

Сегодня отмечается один весьма интересный и светлый праздник, который называется праздником приятных неожиданностей. В этот замечательный день люди дарят друг другу счастье, улыбки и хорошее настроение.

Точно не известно время и место появления данного праздника и его автор.

Празднуют сегодня по-своему и в силу своих возможностей. Кто-то дарит своим близким небольшие памятные подарки, кто-то устраивает внезапные посиделки за столом. Приятные шуточные сюрпризы также весьма популярны. Некоторые даже умудряются на улицах проводить небольшие акции.

Целью подобных акций является раздача бесплатных символических подарков и добрых пожеланий. Получать же подарки, хоть и не большие, всегда приятно.

Ученые признают тот факт, что хорошее настроение благотворно влияет на здоровье человека. День приятных неожиданностей – повод подарить себе и окружающим положительные эмоции.

Иверская

Православные отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Ее также называют Привратницей или Вратарницей.

В народе принято молится ей, чтобы избавиться от бытовых неурядиц и найти утешения. Святой лик помогал защититься от пожара и улучшить плодородие почвы. Обретение иконы Оригинал чудотворной иконы сейчас хранится на горе Афон в Иверском монастыре. Она была написана евангелистом Лукой и обладает чудотворными свойствами. Легенда о ее обретении гласит, что в IX веке одна из жительниц Никеи решила уберечь от иконоборцев лик Богородицы и бросила икону в море, где она лежала на протяжении двух столетий. Монахи из Иверского монастыря в XXI веке увидели на водной глади лик Божьей Матери, который поддерживался огненным столбом. Дева Мария указала преподобному Гавриилу Святогорцу пройти по воде и перенести икону в храм. На следующее утро лик чудесным образом оказался над воротами монастыря. Икону несколько раз переносили в церковь, но каждое утро она вновь оказывалась над воротами. Потом ее все-таки решили оставить на том месте, которое было выбрано ей самой. С тех времен икону стали называть Вратарницей или Привратницей.

По приметам в этот день предсказывали погоду. Самыми распространенными из них считались: если на заре солнце появляется из-за туч, то погода ожидается переменчивая; если на утреннем небе много серых тонов и нет красных оттенков, то погода будет хорошей, безветренной; облака, быстро плывущие с юга, указывают не предстоящее ненастье; если температура ночью остается такой же как днем, то небо долго будет пасмурным.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День интерсекс-людей;

- Всемирная ночь воя на Луну;

- День кутания в пледы;

- День тыквы в США.

Тэги: общество, погода, погодные условия, праздники, новости Украины

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