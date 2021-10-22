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Новости > На Закарпатье сотни верующих УПЦ отметили память преподобного Алексея Карпаторусского

На Закарпатье сотни верующих УПЦ отметили память преподобного Алексея Карпаторусского

Александра Кудрявцева
22.10.21 15:20
92
На Закарпатье сотни верующих УПЦ отметили память преподобного Алексея Карпаторусского
Главное: На Закарпатье в селе Иза-Карпутлаш сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили память преподобного Алексия Карпаторусского.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хутсткой епархии, ​праздничное богослужение в Свято-Николаевском мужском монастыре возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк
 
В богослужении принял иерарх Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Пражский Михаил (Дандар). 
 
За богослужением помолились о прекращении эпидемии, о мире в государстве и Православной Церкви.
 
После литургии перед мощами святого отслужили молебен, а потом духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг храма.
 
*** Преподобный Алексий (в миру Александр Кабалюк) родился 1 сентября 1877 года в селе Ясиня на Раховщине (Австро-Венгрия), в Закарпатье, в семье лесоруба. Был назван в честь благоверного князя Александра Невского. Воспитывался под руководством своей набожной матери, вследствие чего уже в юном Александре развилось горячее религиозное чувство, отразившееся позже на всей его деятельности.
 
В детстве поступил послушником в греко-католический монастырь Киш-Баранья. Но вскоре ушел на Афон в русский монастырь великомученика Пантелеимона, где 8 июля 1908 года перешел в Православную Церковь.
В 1909 году Александр Кабалюк был принят послушником в русский Яблочинский монастырь (Польша), где обучался в Яблочинской духовной семинарии.
 
25 марта 1910 пострижен в монашество с наречением имени в честь Алексия, человека Божия.
 
На Закарпатье отец Алексий тайно обошел многие села, в которых возродилось движение за Православную веру. Верующие его оберегали и помогали скрываться от жандармов. Некоторое время он жил в Хусте, где была устроена домовая церковь, в которой отец Алексий ночью совершал богослужения.
 
В то время на Закарпатье начались репрессии православных, которых пытались принудительно привлечь в Греко-Католическую церковь. Была учреждена специальная комиссия, которая из дома в дом посещала православные семьи, производила обыск, а на «виновных» налагались штрафы и аресты.
 
Жандармы нагрянули и в родной дом отца Алексия, а поскольку его не нашли, арестовали всех его родных. Полицией организовывались целые облавы, чтобы арестовать преподобного, поэтому он удалился в Яблочинский монастырь. В Польше отец Алексий подробно рассказал о вновь начавшихся гонениях против православных на его родине. Эта весть молниеносно разнеслась по всему миру. Вскоре начали появляться статьи в английских и французских газетах с осуждением гонений верующих.
 
В результате миссионерских трудов преподобного Алексия к 1912 году вернулись в Православие около 35 тысяч греко-католиков в закарпатских селах Иза, Великие Лучки, Ясиня, Хуст, Липча, Белки, Ильница, Чумалево, Теребля и других.
 
Отца Алексия несколько раз арестовывают по обвинению в «государственной измене», позже он был заключен в концентрационный лагерь Талерхоф.
 
После освобождения в 1919 году вернулся в село Изу, где стал создавать монастырь. В 1921 году преподобный Алексий стал игуменом основанного им Николаевского монастыря в Изе.
 
Скончался 2 декабря 1947 года в Домбокском женском монастыре, приняв схиму. Похоронен был на братском кладбище Свято-Никольского монастыря в Изе.
 
12 марта 1999 года были обретены практически нетленные мощи схиархимандрита Алексия.
 
21 октября 2001 Украинской Православной Церковью прославлен в лике святых как преподобный Алексий Карпаторусский.
 
Православные Восточной Словакии чтут память отца Алексия как исповедника.
 
Мощи святого постоянно пребывают в устроенной им Иза-Карпутлашской обители в Хустском районе Закарпатской области.
 
В тему: На Житомирщине верующие УПЦ отметили 230-летие казацкой церкви.
 

Тэги: Закарпатье, святой, УПЦ

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