На Закарпатье сотни верующих УПЦ отметили память преподобного Алексея Карпаторусского

Главное: На Закарпатье в селе Иза-Карпутлаш сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили память преподобного Алексия Карпаторусского.

В богослужении принял иерарх Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Пражский Михаил (Дандар).

За богослужением помолились о прекращении эпидемии, о мире в государстве и Православной Церкви.

После литургии перед мощами святого отслужили молебен, а потом духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг храма.

*** Преподобный Алексий (в миру Александр Кабалюк) родился 1 сентября 1877 года в селе Ясиня на Раховщине (Австро-Венгрия), в Закарпатье, в семье лесоруба. Был назван в честь благоверного князя Александра Невского. Воспитывался под руководством своей набожной матери, вследствие чего уже в юном Александре развилось горячее религиозное чувство, отразившееся позже на всей его деятельности.

В детстве поступил послушником в греко-католический монастырь Киш-Баранья. Но вскоре ушел на Афон в русский монастырь великомученика Пантелеимона, где 8 июля 1908 года перешел в Православную Церковь.

В 1909 году Александр Кабалюк был принят послушником в русский Яблочинский монастырь (Польша), где обучался в Яблочинской духовной семинарии.

25 марта 1910 пострижен в монашество с наречением имени в честь Алексия, человека Божия.

На Закарпатье отец Алексий тайно обошел многие села, в которых возродилось движение за Православную веру. Верующие его оберегали и помогали скрываться от жандармов. Некоторое время он жил в Хусте, где была устроена домовая церковь, в которой отец Алексий ночью совершал богослужения.

В то время на Закарпатье начались репрессии православных, которых пытались принудительно привлечь в Греко-Католическую церковь. Была учреждена специальная комиссия, которая из дома в дом посещала православные семьи, производила обыск, а на «виновных» налагались штрафы и аресты.

Жандармы нагрянули и в родной дом отца Алексия, а поскольку его не нашли, арестовали всех его родных. Полицией организовывались целые облавы, чтобы арестовать преподобного, поэтому он удалился в Яблочинский монастырь. В Польше отец Алексий подробно рассказал о вновь начавшихся гонениях против православных на его родине. Эта весть молниеносно разнеслась по всему миру. Вскоре начали появляться статьи в английских и французских газетах с осуждением гонений верующих.

В результате миссионерских трудов преподобного Алексия к 1912 году вернулись в Православие около 35 тысяч греко-католиков в закарпатских селах Иза, Великие Лучки, Ясиня, Хуст, Липча, Белки, Ильница, Чумалево, Теребля и других.

Отца Алексия несколько раз арестовывают по обвинению в «государственной измене», позже он был заключен в концентрационный лагерь Талерхоф.

После освобождения в 1919 году вернулся в село Изу, где стал создавать монастырь. В 1921 году преподобный Алексий стал игуменом основанного им Николаевского монастыря в Изе.

Скончался 2 декабря 1947 года в Домбокском женском монастыре, приняв схиму. Похоронен был на братском кладбище Свято-Никольского монастыря в Изе.

12 марта 1999 года были обретены практически нетленные мощи схиархимандрита Алексия.

21 октября 2001 Украинской Православной Церковью прославлен в лике святых как преподобный Алексий Карпаторусский.

Православные Восточной Словакии чтут память отца Алексия как исповедника.

Мощи святого постоянно пребывают в устроенной им Иза-Карпутлашской обители в Хустском районе Закарпатской области.