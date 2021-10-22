На Житомирщине верующие УПЦ отметили 230-летие казацкой церкви

Надежда Савченко пыталась проникнуть в Украину с поддельным COVID-сертификатом
Киевские школьники досрочно идут на осенние каникулы
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
Путин встревожился из-за открытия дверей НАТО для Украины
Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав
Украина должна быть готова к вторжению России на любом участке, — командующий ССО
Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса
Коронавирус в Украине обновил два страшных антирекорда
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