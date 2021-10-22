На Житомирщине верующие УПЦ отметили 230-летие казацкой церкви

Главное: На Житомирщине в селе Троковичах верующие Украинской Православной Церкви отметили 230-летие Свято-Троицкого храма.

В честь юбилея владыка в дар общине УПЦ частицу мощей святителя Евмения (Хорольского), который рукополагал в священники настоятеля Свято-Троицкого храма отца Николая.

Митрополит Никодим поздравил всех с юбилейным торжеством, а благотворителей и помощников общины отметил медалями святого Павла Житомирского.

По свидетельству экспертов, уникальная деревянная казацкая церковь в Троковичах по сложности и оригинальности не имеет аналогов во всей деревянной архитектуре Украины. При этом считается, что каменный аналог храма – это церковь Рождества Богородицы на Дальних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

По словам историков, храм чудом уцелел во время Великой Отечественной войны, так как его использовали как сторожевую башню со снайперами. «Деревянное здание могло легко взлететь в воздух. Но в храм не попала ни одна пуля. Говорят, они отскакивали от стен. Это одно из многих чудес, связанных с храмом в Троковичах»,– рассказали в Житомирской епархии.