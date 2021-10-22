На Международном фестивале СМИ «Вера и слово» обсудили действия Фанара в Украине

Главное: В Москве на IX Международном фестивале «Вера и слово», который прошел с 18 по 22 октября, обсудили действия Фанара в Украине и их последствия.

Обсуждение при участии представителей Русской и Украинской Православных Церквей, Православной Церкви Молдовы, Болгарской и других Поместных Церквей, а также иностранных журналистов состоялось в рамках панельной дискуссии «Действия Фанара в Украине: отражение в медиапространстве».

Участники дискуссии затронули наиболее проблемные аспекты межправославных отношений последних лет, а также обсудили интерпретации украинского церковного вопроса в информационном пространстве.

В частности, эксперты констатировали, что православные СМИ в Украине остаются единственными информационными ресурсами, которые рассказывают о фактах захватов и незаконной перерегистрации храмов, нарушениях прав духовенства и верующих.

О том, какое отражение украинский церковный вопрос получает в европейских СМИ, рассказала журналистка из Греции Пегги Доку. По ее словам, большинство греческих СМИ занимают позицию Константинопольского патриарха Варфоломея и «не хотят по-настоящему разбираться, что же происходит в Украине». С другой стороны, отметила она, европейские СМИ вообще не знакомы с украинским вопросом и «достаточно враждебны».

«Позвольте мне поделиться личным мнением, потому что я как раз живу там, в том месте, которое относится к юрисдикции патриарха Варфоломея: я думаю, что он не изменит своего решения. Он не верит в диалог, все должны это понимать. Надо быть готовыми к тому, что он создаст много новых проблем. Он не хочет принимать тот факт, что совершает ошибки. И Русская Церковь должна, прежде всего, оказать влияние на общественное мнение по этому вопросу, поскольку созданный раскол также создал проблемы между Россией и Грецией во многих вопросах», — подчеркнула греческая журналистка.

В форуме «Вера и слово» в этом году участвовали около 400 человек — представители 177 епархий РПЦ, а также делегаты из Беларуси, Украины, Латвии, Азербайджана, Франции, Сербии, Греции, Черногории и Ливана.